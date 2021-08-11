Попередньо про підозру повідомили ще кільком посадовцям, які фігурують у справі. Загалом у корупційній схемі підозрюють 8 осіб.
До теми Заступник мера Миколаєва намагався втекти з України через корупційний скандал
НАБУ та САП повідомили посадовцям про підорзу
Генпрокурор підписала підозру затриманому напередодні заступнику Миколаївського міського голови. НАБУ за процесуального керівництва САП повідомили йому про це.
Все через ймовірне заволодіння понад 26,8 мільйона гривень під час виконання робіт з реконструкції площі Соборної у Центральному районі міста Миколаєва.
Також 10 серпня про підозру повідомили затриманим:
- першому заступнику директора одного з департаментів Миколаївської міськради;
- 2 керівникам приватних компаній (один є нинішним депутатом Одеської міськради).
Досудове розслідування триває. Слідчі встановлюють обставини злочину.
Що відомо про корупційний скандал в Миколаєві
- 10 серпня заступник мера Миколаєва намагався втекти з України. Його затримали на кордоні з Угорщиною.
- Все через ймовірну причетність до корупційної схеми під час реконструкції Соборної площі у Миколаєві.
- Слідство встановило, що у 2019 році департамент Миколаївської міськради оголосив тендер на виконання робіт з реконструкції Соборної площі у Миколаєві.
- За версією слідчих, заступник мера Миколаєва та перший заступник одного з департаментів міськради у змові з 6 директорами компаній, забезпечили перемогу в тендері наперед визначеного ТОВ, яке і виконало роботи.
- За результатами експертизи, роботи провели за завищеними цінами. Це завдало збитків місцевому бюджету на понад 26,8 мільйона гривень.