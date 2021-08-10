Корупційну схему викрили детективи НАБУ. Мовиться про заволодіння бюджетними коштами під час виконання робіт з реконструкції Соборної площі у Миколаєві.

Читайте також НАБУ хоче просити Інтерпол оголосити Януковича в міжнародний розшук

Загалом правоохоронці підозрюють у причетності до схеми 8 людей. Усім їм інкримінують вчинення злочину за статтею про заволодіння майна шляхом зловживання службовим становищем.

Мовляв, коли у 2019 році департамент міськради оголосив тендер на виконання робіт з реконструкції площі, фігуранти забезпечили перемогу наперед визначеному ТОВ, яке й виконало роботи. Проте, за результатами експертизи, їх провели за завищеними цінами. Через це місцева громада зазнала збитків.

Хто фігурує у справі:

заступник міського голови Миколаєва;

перший заступник директора одного з департаментів мерії Миколаєва;

директори 6 приватних компаній, серед них – чинний депутат міськради Одеси.

Посадовців Миколаївської міської ради та очільників 2 компаній затримали. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру. Іншим фігурантам про неї повідомили раніше.

Один із підозрюваних хотів втекти з України

Слідчі припускають, що заступник міського голови намагався покинути територію України. Його затримали у міжнародному пункті пропуску "Лужанка – Берегшурань" на українсько-угорському кордоні.

Зверніть увагу! Міського голову Миколаєва Олександра Сєнкевича викликали до НАБУ для проведення слідчих (розшукових) дій.