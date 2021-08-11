Предварительно о подозрении сообщили еще нескольким должностным лицам, которые фигурируют в деле. Всего в коррупционной схеме подозревают 8 человек.
К теме Заместитель мэра Николаева пытался сбежать из Украины из-за коррупционного скандала
НАБУ и САП сообщили чиновникам о подозрении
Генпрокурор подписала подозрение задержанному накануне заместителю Николаевского городского главы. НАБУ при процессуальном руководстве САП сообщило ему об этом.
Все из-за вероятного завладения более 26,8 миллиона гривен при выполнении работ по реконструкции площади Соборной в Центральном районе города Николаева.
Также 10 августа о подозрении сообщили задержанным:
- первому заместителю директора одного из департаментов Николаевского горсовета;
- 2 руководителям частных компаний (один является депутатом Одесского горсовета).
Досудебное расследование продолжается. Следователи устанавливают обстоятельства преступления.
Что известно о коррупционном скандале в Николаеве
- 10 августа заместитель мэра Николаева пытался сбежать из Украины. Его задержали на границе с Венгрией.
- Все из-за вероятной причастности к коррупционной схеме при реконструкции Соборной площади в Одессе.
- Следствие установило, что в 2019 году департамент Николаевского горсовета объявил тендер на выполнение работ по реконструкции Соборной площади в Николаеве.
- По версии следователей, заместитель мэра Николаева и первый заместитель одного из департаментов горсовета в сговоре с 6 директорами компаний, обеспечили победу в тендере заранее определенного ООО, которое и выполнило работы.
- По результатам экспертизы, работы провели по завышенным ценам. Это нанесло ущерб местному бюджету на более чем 26,8 миллиона гривен.