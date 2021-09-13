О мнении Байдена по вступлению Украины в НАТО рассказал украинский лидер Владимир Зеленский. По его словам, решение США относительно Украины в НАТО сильно поможет Киеву.
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Украина должна быть в НАТО, – Байден
Зеленский рассказал, что во время недавней встречи с Байденом он прямо его спросил: а как насчет НАТО, как насчет членства Украины в НАТО и когда это произойдет. Президент США ответил: считаю, что вы должны быть там, но это не только мое решение.
"Не думаю, что это хорошая позиция для США с точки зрения силы. Но это правда – ведь все также зависит от мнений и предложений от лидеров крупных европейских стран", – отметил Зеленский.
Во время разговора с Байденом президент Украины также акцентировал, что его решение сделает для Украины путь в НАТО более коротким, прозрачным и ясным.
Я знаю это. США всегда дают месседж и сигнал Европе,
– подчеркнул политик.
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Последний визит Зеленского в США: главное
- В Вашингтоне 1 сентября 2021 года состоялась встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена. Президенты обсудили вопросы безопасности, энергетики и стратегии.
- По результатам переговоров США пообещали оказать серьезную военную помощь Украине – финансовую и комплексами Javelin. Кроме этого, заключили оборонное и космическое соглашение.
- Украинские делегаты также заключили Меморандум относительно коммерческого сотрудничества, соглашение в аграрной области и охраны здоровья.
- Представители "Укроборонпрома" подписали 3 соглашения и 1 договоренность с американскими компаниями о совместных исследованиях и производстве.