В Минобороны России настаивают: сценарий учений не предполагает никакой конкретизации противника. Впрочем, специалисты отметили, что в противнике, прописанном российскими военными, хорошо усматривается НАТО.

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Россиянам так допекает НАТО, что на свою выучку войск решили пригласить всех, кто еще остался в их лагере поддержки. На учения "Запад-2021" прибыли армяне, казахи, таджики, узбеки, монголы, киргизы и даже солдаты из Шри-Ланки.

Россияне проводят масштабные военные учения

Всего на тренировку заявлено 200 тысяч бойцов. К учениям привлекли 80 самолетов и вертолетов и 760 единиц боевой техники. Территория учений чрезвычайно велика – это 7 областей на Западе России, акватория Балтийского моря и Беларусь.

Все это серьезно беспокоит НАТО. В Альянсе внимательно следят за такой военной активностью России.

С тех пор как закончилась Холодная война, Россия никогда не открывала свои учения до обязательных инспекций. Ранее мы видели, что количество участников, вовлеченных в обучении, значительно превышало заявленное число участников. Поэтому мы будем бдительными,

– подчеркнул генсек НАТО Йенс Столтенберг.

К бдительности призывают и в Украине. Ведь учения проходят вблизи границ нашего государства. И не только на территории России. Своих военных страна-агрессор перебросила также и в Беларусь.

По словам военного эксперта Юрия Кочевенко, специалисты констатировали более глубокое погружение Беларуси в политическую зависимость от России. "Мы уже не можем говорить о Беларуси, которая является нейтральной в российско-украинской войне. И конечно это порождает новые риски", – добавил он.

Впрочем, часть военных экспертов настаивает: не стоит преувеличивать опасность. Военный эксперт Олег Жданов убежден, что Александр Лукашенко не допустит оставления российских войск на территории страны. Это может угрожать его пребыванию у власти.

В российской армии проводят масштабные военные учения: смотрите сюжет 24 канала

Угрозы от российских учений для Украины – нет

О том, что сейчас непосредственной угрозы от российских учений нет, заявляют и в украинской армии. Военным известно количество полигонов, количество войск учений.

"Непосредственной угрозы, в частности, со стороны ударных группировок, также соответствующих подготовительных мер по агрессии против Украины – не видно. Но ситуация динамичная, она меняется. Мы отслеживаем ситуацию, и мы знаем когда, что и какие адекватные меры принять", – резюмировал командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев.

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В Украине проведут учения с НАТО

Среди таких мероприятий – совместные учения украинских и натовских солдат. Они стартуют 22 сентября. Маневры будут проходить при участии всех видов войск и проходить сразу на нескольких полигонах в Украине, а также в акватории Черного и Азовского морей.

Тренироваться с украинскими солдатами будут военные из 15 стран НАТО: США, Великобритании, Канады, Германии, Швеции, Польши, Словакии, Венгрии, Румынии и Италии. Приедут на учения в Украину также грузинские и молдавские солдаты. Завершатся совместные тренировки 30 сентября.