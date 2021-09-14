Сотні років Захід жив із розумінням того, що Україна – частина "руського миру". Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

До речі Не Україна не готова до шляху до ЄС, а ЄС – не готовий приймати Україну, – Кулеба

Тільки зараз він (Захід – 24 канал) починає розуміти, що це не так,

– сказав Кулеба.

Він додав, що ми є свідками творення історії. За словами Кулеби, протидія євроатлантичної інтеграції України виникла не через передбачувану заклопотаність з приводу реформ, а через страх Заходу перед Москвою. Проте, як стверджує ЗМІ, очільник МЗС "не напружується" з приводу кінцевого результату цієї історії.

ЄС не готовий приймати Україну, – Кулеба

Кулеба також зауважив, що Україна є прихильницею реформ та активно їх впроваджує. За словами міністра, не Україна неготова до шляху до ЄС, а ЄС неготовий приймати Україну.

Він додав, що прийняття до ЄС залежить не лише від реформ. Це й також і політичне питання.

"А політично ЄС не готовий говорити про членство України", – зазначив дипломат.