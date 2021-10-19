У Києві Остін матиме низку важливих зустрічей, зокрема з президентом Володимиром Зеленським та міністром оборони Андрієм Тараном.

Важливо Двері в НАТО відкриті, – у Пентагоні розповіли, з чим їде до України міністр оборони США

Як сказав сам міністр оборони США, він прибув в Україну, аби підтвердити непохитну підтримку суверенітету нашої країни.

Я тут, щоб підтвердити нашу непохитну підтримку суверенітету України, територіальної цілісності та євроатлантичних прагнень, а також висловити нашу прихильність розбудові спроможності України стримувати подальшу агресію Росії,

– написав Ллойд Остін у твіттері.

До Києва прибув глава Пентагону Ллойд Остін: дивіться відео

Зауважимо, що Ллойда Остіна до України запросив Зеленський під час свого візиту до США 1 вересня. Тоді ж Пентагон та Міністерство оборони України підписали угоду про партнерство. Коли навесні 2021 року Росія почала стягувати свої війська до українського кордону, Остін пообіцяв підтримку Україні у разі ескалації.

Цікаво! Ллойд Остін завітав Україну у межах офіційного візиту в Європу. Раніше він вже відвідав Грузію, а далі вирушить у Румунію.

Співпраця України та США: головне

31 серпня 2021 року глава Пентагону Ллойд Остін та глава Міноборони Андрій Таран у Вашингтоні підписали Рамкову угоду про стратегічні основи оборонного партнерства між міністерствами оборони України та США.

У цьому документі мовилось про співпрацю у сфері кібербезпеки, тіснішу взаємодію розвідок, розвиток співпраці у Чорноморському регіоні, реформування ЗСУ, наближення оборонного сектора до стандартів НАТО, протидію російській агресії в Україні.