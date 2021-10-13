Це відбудеться в рамках робочої поїздки. Про це 12 жовтня повідомив речник Пентагону Джона Кірбі на брифінгу.

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В Україну приїде глава Пентагону

На наступному тижні, тобто орієнтовно протягом 18 – 24 жовтня, глава Пентагону здійснить поїздку в Європу. У рамках візиту він відвідає кілька країн та зустрінеться з главами Міноборони НАТО.

Джон Кірбі розповів, що глава Міністерства оборони США та команда готуватимуться до поїздки в Європу на наступному тижні (орієнтовно з 18 жовтня – 24 канал).

Зупинки включатимуть Грузію, Україну і Румунію. Завершить він (мовиться про Ллойда Остіна, – 24 канал) цей важливий візит в Брюсселі з союзниками і партнерами на нараді міністрів оборони НАТО,

– пояснив графік візиту Кірбі.

До речі, ще 1 вересня 2021 року Володимир Зеленський заявив, що Ллойд Остін відвідає Україну.

Кулеба розповідав, що Україна чекає на візит Остіна

Глава українського МЗС Дмитро Кулеба на початку вересня заявив, що до кінця 2021 року Україна може отримати партію бронебійних систем "Джавелін" в рамках нового пакету безпекової допомоги США. Однак Кулеба запевнив, що Україна на цьому не зупинятиметься. Очільник відомства пояснив, що не може уточнити, як та про що планують домовлятися, бо Україна чекає на візит міністра оборони США Ллойда Остіна.

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