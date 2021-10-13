Это произойдет в рамках рабочей поездки. Об этом 12 октября сообщил представитель Пентагона Джона Кирби на брифинге.

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В Украину приедет глава Пентагона

На следующей неделе, то есть ориентировочно в течение 18 – 24 октября, глава Пентагона совершит поездку в Европу. В рамках визита он посетит несколько стран и встретится с главами Минобороны НАТО.

Джон Кирби рассказал, что глава Министерства обороны США и команда готовиться к поездке в Европу на следующей неделе (ориентировочно с 18 октября – 24 канал).

Остановки включать Грузию, Украину и Румынию. Завершит он (говорится о Ллойда Остина – 24 канал) этот важный визит в Брюсселе с союзниками и партнерами на совещании министров обороны НАТО,

– пояснил график визита Кирби.

Кстати, еще 1 сентября 2021 года Владимир Зеленский заявил , что Ллойд Остин посетит Украину.

Кулеба рассказывал, что Украина ожидает визита Остина

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в начале сентября заявил, что к концу 2021 Украина может получить партию бронебойных систем "Джавелин" в рамках нового пакета безопасности помощи США. Однако Кулеба заверил, что Украина на этом не останавливаться. Глава ведомства пояснил, что не может уточнить, как и о чем планируют договариваться, потому что Украина ожидает визита министра обороны США Ллойда Остина.

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