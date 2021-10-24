Наслідки вступу України до НАТО Росія спробує зменшити. Принаймні таку засторогу висловив речник Путіна Дмитро Пєсков.
Тим часом Пропагандисти лякають росіян черговими нісенітницями про НАТО
Держава-агресорка пообіцяла зробити все, щоб мінімізувати для себе негативні наслідки можливого зближення України з НАТО. При тому у Путіна визнали, що не можуть перешкоджати вступу України в Альянс.
У мене немає сумніву, що у разі подальшого зближення України і НАТО, в Росії буде зроблено все, що необхідно,
– сказав він.
"Агресивна позиція НАТО"
Нещодавно Росія фактично розірвала контакти з НАТО. Вона оголосила, що з 1 листопада припинить роботу свого постійного представництва при НАТО в Брюсселі. Також вона анонсувала закриття інформаційного бюро альянсу в Москві.
Втім, Кремль впевнений, що немає нічого страшного у такому. НАТО ж там називають агресивним.
Агресивна позиція НАТО ніколи не була секретом. Це блок, який був створений проти нашої країни. І ніякі миролюбні заяви, ніякі камуфляжі цієї агресивної спрямованості НАТО не здатні приховати справжнє призначення цього блоку,
– сказав Пєсков.
Вступ України в НАТО і реакція Росії
- Міністр оборони США Ллойд Остін 19 жовтня побував з візитом в Києві. Він обговорив з українським колегою Андрієм Тараном і президентом Володимиром Зеленським взаємодію у військовій сфері.
- Глава української держави на переговорах зазначив, що США залишаються для України головним партнером у сфері безпеки і оборони.
- Глава Пентагону заявив про підтримку прагнення України в НАТО і підкреслив, що жодна третя країна не має права вето на вступ в НАТО.
- У Росії від таких заяв "запалало". Вони одразу ж почали говорити у характерному тоні про "небезпеку" і "ракети під носом".