Наслідки вступу України до НАТО Росія спробує зменшити. Принаймні таку засторогу висловив речник Путіна Дмитро Пєсков.

Тим часом Пропагандисти лякають росіян черговими нісенітницями про НАТО

Держава-агресорка пообіцяла зробити все, щоб мінімізувати для себе негативні наслідки можливого зближення України з НАТО. При тому у Путіна визнали, що не можуть перешкоджати вступу України в Альянс.

У мене немає сумніву, що у разі подальшого зближення України і НАТО, в Росії буде зроблено все, що необхідно,

– сказав він.

Нагадаємо, що Путін публічно сказав: глава Пентагону Ллойд Остін своїми заявами фактично відкриває Україні двері в НАТО. Він зауважив, що ніхто з членів альянсу не висловлюється проти перспективи вступу України в НАТО.

"Агресивна позиція НАТО"

Нещодавно Росія фактично розірвала контакти з НАТО. Вона оголосила, що з 1 листопада припинить роботу свого постійного представництва при НАТО в Брюсселі. Також вона анонсувала закриття інформаційного бюро альянсу в Москві.

Втім, Кремль впевнений, що немає нічого страшного у такому. НАТО ж там називають агресивним.

Агресивна позиція НАТО ніколи не була секретом. Це блок, який був створений проти нашої країни. І ніякі миролюбні заяви, ніякі камуфляжі цієї агресивної спрямованості НАТО не здатні приховати справжнє призначення цього блоку,

– сказав Пєсков.

Вступ України в НАТО і реакція Росії