Про що мова, з чого саме так знатно похитнуло в Кремлі – мовиться про зустріч у Брюсселі міністрів країн членів НАТО. Вони протягом 21 – 22 жовтня мали ухвалити новий генеральний план протидії Росії у разі її нападу.

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Цей момент "у разі її нападу" – вкрай важливий. Адже НАТО – це в першу чергу саме оборонний союз. І от так звана "натівська воєнщіна" – їй воювати взагалі не цікаво, бо це ж тоді будуть їм людські та матеріальні втрати, а вони до такого морально не готові.

Історія вчить росіян, що треба воювати

Вони того не хочуть, тому що "силою щось завойовувати" – це точно історія не про НАТО. Утім прості росіяни в таке повірити неспроможні, адже уся їхня історія – історія Російської імперії, Радянського Союзу і тепер от Російської Федерації.

Усі історія вчить росіян, що треба воювати, треба силою забирати Крим, Донбас, Осетію і Абхазію, треба армією контролювати Вірменію, Придністров'я та Сирію, треба з градів рівняти із землею населені пункти Чечні та Афганістану.

От саме в такій парадигмі живуть росіяни, в парадигмі імперії, яка жива доти, доки у війнах розширюються її кордони і завойовуються силою нові території.

І прості росіяни не бачать в тому нічого особливого, вони щиро вважають, що це "в парядке вещей". Вони щиро вірять, що і решта народів та країн живуть саме за такими агресивними принципами.

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Ну і коли ти сам готовий на злочини та підлість, коли ти певен, що і всі навколо такі самі, як ти, то і ти від інших чекаєш собі підлості та злочинів. От саме тому росіяни свято вірять, що НАТО спить і бачить, як на них напасти і їх завоювати.



Росіяни вірять, що НАТО планує на них напасти / Фото Getty images

Хоча от моєї начебто чималої фантазії взагалі не вистачає, щоби придумати, нащо би комусь було цікаво завойовувати російську Рязань, Сізрань чи іще якісь там "Мухасранськи", з яких та Росія уся складається.

НАТО – це оборонний союз

То ж НАТО – іще раз кажу – це не історія про напад і завоювання, але це історія про оборону. НАТО – це оборонний союз, це спільнота країн, які об'єдналися щоби спільно протидіяти можливому нападу на себе.

Щоби ті можливі на себе напади потужно відбивати, щоби бути до такого готовими і з найменшими для себе втратами.

Ну і єдиною, хто натепер може країнам НАТО бути загрозою в Європі, – це Путінська Росія, відповідно, до захисту від Росії НАТО тепер і готується. І це цілком логічно, що вони розробляють реальні плани, як ті напади росіян відбивати.

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Цілком логічно, що вони усі разом узгоджують та затверджують відповідні плани, зокрема цей от генеральний план протидії Росії, від якого в Кремлі нині палає істерика, що це, мовляв, план нападу на Росії. Але це план оборони, оборони від нападу з боку Росії.

До речі, "натівські" аналітики прогнозують одразу декілька векторів російської агресії:

напад з інтернету (мовиться про злам комп'ютерних мереж);

напад з космосу або в космосі (мовиться про нейтралізацію Росією супутників стеження НАТО);

напад із використанням ядерної зброї (як за допомогою ракет, так і за допомогою тактичних – ядерних зарядів);

наступ російських військ в Балтійському та Чорноморському регіоні.

Повний випуск "Pro новини" за 21 жовтня: дивіться відео

Україна може отримати зброю від Британії

Коли мова йде про Чорноморський регіон , то мовиться, звісно, і про Україну, і про Грузію. Щодо України є хороші новини – схоже ми таки матимемо від великої Британії новітнє ракетне озброєння – ракети класу "земля-земля", яким можуть бути озброєні наші морські катери.

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Це реально дуже сильно посилить нашу спроможність протидіяти росіянам у Чорному морі. Коли саме ми ті британські ракети отримаємо – натепер невідомо. Сам факт такої можливості, підтвердженої дипломатами і журналістами британського видання "Таймс)", факт про це переговорів – не може не тішити.

Адже це означає, що принципові домовленості про поставки летальної зброї Британією ухвалені і залишилися узгодити певні технічні питання.

Ну і погодьтеся, в будь-якому разі завжди краще мати сучасну британську зброю для самозахисту від російської агресії, аніж її не мати.

Це доведено американськими Джавелінами, від яких російські танкісті уві сні пісяються. Я їх цілком розумію, бо то реально страшна російським танкам зброя.