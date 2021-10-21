Звісно, це суперечить Конвенції ООН, де чітко прописано, що "Крим – це Україна", звісно, офіційний Київ вже звернувся до компанії Apple за роз'ясненнями та, напевно, із проханням цю помилку виправити. Цілком ймовірно, що Apple ту мапу таки незабаром перемалює.

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"Програмна хитрість" корпорацій

Єдине що, думаю, Apple цю помилку виправить у досить своєрідний спосіб, таким самий, як свого часу мапи виправляв Google.

Вони пішли на "програмну хитрість": адже якщо на їхню мапу світу у своєму смартфоні чи комп'ютері дивиться користувач з України, то йому показують Крим українським, але якщо на ту мапу дивиться користувач з Росії – то Кримський півострів йому малюють російським.

Тобто "світові корпорації" намагаються всидіти на двох стільцях. Вони наче й міжнародних законів дотримуються, але, оскільки Росія – це їм просто величезний ринок збуту, а значить величезне джерело прибутків, то корпорації воліють Кремль не злити, тож підлаштовуються під його вимоги.

Відповідно, росіянам показують "Крим російським", коли решта світу бачить на електронних мапах Крим українським.

Це взагалі не перший і навіть не найбільш показовий приклад ницої поведінки "світових корпорацій", які заради своїх прибутків взагалі готові нехтувати будь-чим – і принципами, і правилами, і навіть власною гідністю.

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Згадайте хоча б виробників французького шампанського, які на вимогу Москви погодилися відмовитися від неймінгу "шампанське", адже інакше втрачали право продаватися в Росії. Реально, вони заради грошей відмовилися від (для себе) найсвятішого – і нічого, спокійно проковтнули таку, здавалося б, нечувану вимогу від Кремля.

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Блокування на вимогу Кремля

Повертаючись до тих Apple та Google, це і для них вже не перший випадок, коли вони під Москву прогинаються. Лише нещодавно вони позбавили своїх користувачів доступу спочатку до додатку "Навальний" російських опозиціонерів, а потому й до додатку "Умное голосование", яке ті таки російські опозиціонери розробили під вибори до Держдуми.

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На вимогу Кремля ці додатки були Apple та Google заблоковані і росіяни не змогли їх ані завантажити, ані скористатися ними на своїх смартфонах.

Ці поважні, дуже відомі міжнародні корпорації, які реально є провідними у своїх галузях, і які себе позиціюють мало не "корпораціями добра", що ведуть людство у світле майбутнє – це лише красиві казки (щоб було чим заповнити на їхніх корпоративних сайтах розділ "місія компанії").

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Це все відверта брехня, бо насправді їм в першу чергу цікаві гроші, заради яких вони готові прогнутися хоч під російського диктатора, хоч під китайського. Заради прибутків вони готові на своїх ресурсах хоч Крим намалювати російським, хоч площу Тяньаньмень взагалі замалювати.