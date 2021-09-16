Причиною цьому став закон, яким забороняється називати шампанським вина, вироблені не в Росії.

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Росія привласнила назву "шампанське"

З 16 вересня шампанське, яке надходить з-за кордону до Росії, не можуть називати шампанським. Тепер французькі винороби наклеюють на зворотну сторону пляшок етикетку російською, яка визначає вміст тільки як "ігристе вино".

Раніше Міжпрофесійний комітет вин Шампані рекомендував припинити поставки алкогольної продукції до Росії. Однак чимало виноробів проігнорували рекомендацію.

До прикладу, як пише Bloomberg, заради постачання у Росію Moet Hennessy вирішила поступитися словом "шампанське". Тепер там мають постачати напої з приписом "ігристе вино".

Зверніть увагу! Слово "шампанське" є географічно захищеним назвою, в ЄС правом називатися шампанським мають тільки вина, виготовлені у французькому регіоні Шампань.

Однак багатьох виробників вина та шампанського аж ніяк не обурив закон, що фактично привласнив назву "шампанське" Росії.