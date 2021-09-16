Причиной этого стал закон, которым запрещается называть шампанским вина, произведенные не в России.

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Россия присвоила название "шампанское"

С 16 сентября шампанское, которое поступает из-за рубежа в Россию, не могут называть шампанским. Теперь французские виноделы наклеивают на обратную сторону бутылок этикетку на русском, которая определяет содержимое только как "игристое вино".

Ранее межпрофессиональный комитет вин Шампани рекомендовал прекратить поставки алкогольной продукции в Россию. Однако многие виноделы проигнорировали рекомендацию.

К примеру, как пишет Bloomberg, ради поставки в Россию Moet Hennessy решила уступить слово "шампанское". Теперь там должны поставлять напитки с предписанием "игристое вино".

Обратите внимание! Слово "шампанское" является географически защищенным названием, в ЕС правом называться шампанским имеют только вина, изготовленные во французском регионе Шампань.

Однако многих производителей вина и шампанского никак не возмутил закон, который фактически присвоил название "шампанское" России.