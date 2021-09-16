Из-за самоизоляции Путин не принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества и Организации Договора о коллективной безопасности в Душанбе.
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Речь идет о нескольких десятках случаев коронавируса
Это связано с тем, что в ближайшем окружении обнаружены случаи заболевания коронавирусом. Это не один, не два, а несколько десятков людей,
– рассказал Владимир Путин по видеосвязи.
Более того, с одним из заболевших коронавирусом он работал в "непосредственной близости". При этом этот человек – уже был вакцинирован и заболел через три дня после ревакцинации.
Путин говорит, что у него высокий уровень антител
Это естественный эксперимент – посмотрим, как реально сработает на практике "Спутник V",
– убеждает Путин.
Президент России сообщил, что титры антител у него после вакцинации российским препаратом – высокие.
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Что известно о коронавирусе в окружении:
- О коронавирусе среди подчиненных Путина стало известно 14 сентября.
- Путин пошел на самоизоляцию, однако продолжает исполнять свои обязанности.
- Глава Кремля планирует участвовать во всех мероприятиях, однако в режиме онлайн.
- Российский президент вакцинировался от коронавируса еще весной 2021 года – российским препаратом.