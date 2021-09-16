Из-за самоизоляции Путин не принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества и Организации Договора о коллективной безопасности в Душанбе.

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Речь идет о нескольких десятках случаев коронавируса

Это связано с тем, что в ближайшем окружении обнаружены случаи заболевания коронавирусом. Это не один, не два, а несколько десятков людей,

– рассказал Владимир Путин по видеосвязи.

Более того, с одним из заболевших коронавирусом он работал в "непосредственной близости". При этом этот человек – уже был вакцинирован и заболел через три дня после ревакцинации.

Путин говорит, что у него высокий уровень антител

Это естественный эксперимент – посмотрим, как реально сработает на практике "Спутник V",

– убеждает Путин.

Президент России сообщил, что титры антител у него после вакцинации российским препаратом – высокие.

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Важно! Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заверил, что Путин абсолютно здоров. Однако рупор Кремля не уточнил, как президент будет участвовать в голосовании за Госдуму, которое состоится уже 17 сентября.

Что известно о коронавирусе в окружении: