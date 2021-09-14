Российский президент продолжит выполнять свои обязанности и принимать участие в ранее запланированных мероприятиях, однако в режиме онлайн.

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Путин самоизолировался из-за COVID-19

Владимир Путин сообщил, что из-за выявленных случаев заболевания коронавируса в его окружении он должен в течение определенного периода соблюдать режим самоизоляции,

– говорится в сообщении.

Лидер страны-оккупанта рассказал о своем решении в телефонном разговоре с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Путин вспоминал что-то про "свой карантин" еще накануне. Однако тогда его пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил, что про самоизоляцию глава государства сказал "образно". К слову, у самого президента России COVID-19 не обнаружили. Его пресс-секретарь заверил, что политик "абсолютно здоров".

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