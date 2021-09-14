Російський президент продовжить виконувати свої обов'язки та братиме участь у раніше запланованих заходах, однак у режимі онлайн.

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Путін самоізолювався через COVID-19

Володимир Путін повідомив, що через виявлені випадки захворювання коронавірусом в його оточенні він повинен протягом певного періоду дотримуватися режиму самоізоляції,

– йдеться у повідомленні.

Лідер країни-окупанта розповів про своє рішення в телефонній розмові з президентом Таджикистану Емомалі Рахмоном.

Путін згадував щось про "свій карантин" ще напередодні. Однак тоді його прессекретар Дмитро Пєсков пояснив, що про самоізоляцію глава держави сказав "образно".

До слова, у самого президента Росії COVID-19 не виявили. Його речник запевнив, що політик "абсолютно здоровий".

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