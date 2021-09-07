В настоящее время известно, что Киселев находится под наблюдением российских врачей. Степень поражения его легких составляет примерно 25 – 50%.

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Работал, даже уже был больным

Болезнь у кремлевского пропагандиста началась с сухого кашля и повышенной температуры (до 38 градусов) и нехватки воздуха. Несмотря на это, телеведущий продолжал работать, пока у него не развилась двусторонняя пневмония. ПЦР-тест на коронавирус подтвердил, что у него коронавирус.

Сам Киселев подтвердил информацию о своей болезни изданию "РИА Новости". Он рассказал, что у него была температура более 38 градусов. "Лечение дало хороший результат, сейчас температура уже нормальная. Прогноз оптимистичный", – утверждает пропагандист.

Что известно о Киселеве

Источник: "Википедия"