В эфире российского телевидения пропагандистка Ольга Скабеева прокомментировала фрагмент разговора Валерия Залужного с Яниной Соколовой. В частности, о желании главнокомандующего ВСУ проехаться по Москве на танке.

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Реакция Кремля на заявление Залужного о танке в Москве

Пропагандистка была поражена и даже оскорблена официальным заявлением главнокомандующего ВСУ "братской", по ее мнению, Украины. Она никак не могла понять, как Залужный посмел сказать, что хочет проехаться по Красной площади на танке, да еще размахивая сине-желтым флагом.

Создается впечатление, что при Зеленском на министерские должности приходится брать всех подряд, и попадаются в основном клоуны. Обращаю ваше внимание: главнокомандующего никто не исправил, в отставку или под трибунал никто не отправил, выговор не дали,

– пожаловалась Скабеева.

Она предположила, что, учитывая субординацию, такая же позиция и у Владимира Зеленского.

Далее пропагандистка пыталась оскорбить Украину: мол, "украинская армия не выиграла ни одной войны, более того – ни одного боя". "Бегали от шахтеров по всему Донбассу, только пятки мелькали, поэтому и остается подбадривать себя такими странными заявлениями", – выпалила она.

Важно! Украинская армия мужественно защищает родные земли на Донбассе, защищает их от оккупанта. Благодаря украинским защитникам враг не продвигается вглубь страны. Россия развязала эту войну, цинично захватила чужие территории, нарушив этим все нормы международного права. Агрессия Москвы вызывает восхищение только у самой России и нескольких стран, которые являются ее союзниками.

Желание Залужного проехаться по Москве на танке: что известно

Главнокомандующий ВСУ в интервью Янине Соколовой утвердительно ответил на вопрос о желании проехаться танком по центру Москвы, в частности по Красной площади. Он добавил, что сделал бы это даже по самой старой улице города – Арбату. Однако Залужный пошутил, что делал бы это осторожно, потому что Московская площадь является историческим памятником.

На танке, по его словам, была бы украинская символика, а везде бы играли украинские песни.

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Реакция Скабеевой на слова Залужного: смотрите видео