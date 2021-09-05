В то же время в интервью Янине Соколовой он не уточнил, было ли это санкционировано военным командованием.

Важно Украинские военные на репетиции парада спели "Путин х***о": эффектное видео

По словам Залужного, то, что произошло во время репетиции, как 2 стороны медали.

Скажем так: с одной стороны, я сам отец двоих детей и мне не хотелось бы, чтобы это отражалось в таком кругу в целом. Это с этической точки зрения, то есть морали, в отношении детей и женщин. Но, собственно, они сказали от души, они сказали правду. Честь им и хвала,

– подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

В ответ на вопрос, хотел бы он проехаться на танке по Красной площади, Залужный ответил утвердительно.

"Пожалуй, да, по-честному. И по Арбату также. Но аккуратно, потому что это памятник", – сказал он.

Интересно! Песня "Путин – х***о" впервые прозвучал на футбольном матче еще в марте 2014 года. С тех пор ее исполняют при любой удачной возможности. Фанатский Хит получил такую популярность, что неоднократно раздавался за пределами Украины, в частности на футбольных матчах.

"Путин х***о" на репетиции парада