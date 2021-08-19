Именно с такой репетиции очевидцы опубликовали несколько видеозаписей в соцсетях. Они показали, как украинские военные отрабатывали строевой шаг под бесспорный хит "Путин ху*ло".
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"Путин ху*ло" может прозвучать на весь мир в День Независимости
В сети 18 августа появилось видео репетиции парада к 30 годовщине Независимости Украины. В записях украинские военные вдохновенно исполняют песню "Путин ху*ло".
Как справедливо отметили в телеграм-канале "Погляд Приходько", таким образом бойцы присылают зрителям "правильный заряд".
Надеюсь услышать его не только на репетиции. В Москве бомбить будет долго, и это прекрасно!
– говорится в сообщении.
Еще две видеозаписи выполнения военными "Путин ху*ло" опубликованы в историях инстаграм-аккаунта _gibi___.
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