Именно с такой репетиции очевидцы опубликовали несколько видеозаписей в соцсетях. Они показали, как украинские военные отрабатывали строевой шаг под бесспорный хит "Путин ху*ло".

К слову Минобороны показало технику, которая примет участие в параде ко Дню Независимости

"Путин ху*ло" может прозвучать на весь мир в День Независимости

В сети 18 августа появилось видео репетиции парада к 30 годовщине Независимости Украины. В записях украинские военные вдохновенно исполняют песню "Путин ху*ло".

Как справедливо отметили в телеграм-канале "Погляд Приходько" , таким образом бойцы присылают зрителям "правильный заряд".

Надеюсь услышать его не только на репетиции. В Москве бомбить будет долго, и это прекрасно!

– говорится в сообщении.

Еще две видеозаписи выполнения военными "Путин ху*ло" опубликованы в историях инстаграм-аккаунта _gibi___ .

Справка: "Путин ху*ло" – припевка, которую придумали футбольные болельщики еще в марте 2014. Во время агрессии России против Украины эти слова стали настоящим хитом, известным едва ли не каждому. И не только в Украине – по всему миру. Российское возмущение припевкой не знает границ, ведь она звучала почти везде, где есть украинцы. Например, неоднократно мир слышал ее во время Евро-2020.