Саме з такої репетиції очевидці опублікували кілька відеозаписів у соцмережах. Вони показали, як українські військові відпрацьовували стройовий крок під безперечний хіт "Путін ху*ло".
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"Путін ху*ло" може пролунати на весь світ у День Незалежності
У мережі 18 серпня з'явилося відео репетиції параду до 30 річниці Незалежності України. У записах українські військові натхненно виконують пісню "Путін ху*ло".
Як справедливо зауважили у телеграм-каналі "Погляд Приходька", у такий спосіб бійці надсилають глядачам "правильний заряд".
Сподіваюся почути його не тільки на репетиції. У Москві бомбитиме довго, і це чудово!
– мовиться у повідомленні.
Ще два відеозаписи виконання військовими "Путін ху*ло" опубліковані в історіях інстаграм-аккаунту _gibi___.
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