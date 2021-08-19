Саме з такої репетиції очевидці опублікували кілька відеозаписів у соцмережах. Вони показали, як українські військові відпрацьовували стройовий крок під безперечний хіт "Путін ху*ло".

До слова Міноборони показало техніку, яка візьме участь у параді до Дня Незалежності

"Путін ху*ло" може пролунати на весь світ у День Незалежності

У мережі 18 серпня з'явилося відео репетиції параду до 30 річниці Незалежності України. У записах українські військові натхненно виконують пісню "Путін ху*ло".

Як справедливо зауважили у телеграм-каналі "Погляд Приходька", у такий спосіб бійці надсилають глядачам "правильний заряд".

Сподіваюся почути його не тільки на репетиції. У Москві бомбитиме довго, і це чудово!

– мовиться у повідомленні.

Ще два відеозаписи виконання військовими "Путін ху*ло" опубліковані в історіях інстаграм-аккаунту _gibi___.

Довідка: "Путін ху*ло" – співанка, яку вигадали футбольні вболівальники ще у березні 2014. Під час агресії Росії проти України ці слова стали справжнім хітом, відомим чи не кожному. І не тільки в Україні – по всьому світу. Російське обурення співанкою не знає меж, адже вона лунала майже всюди, де є українці. Наприклад, неодноразово світ чув її під час Євро-2020.

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