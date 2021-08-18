Особливістю параду до 30-річчя незалежності буде одночасна участь авіації Повітряних сил Сухопутних військ, ВМС, ДПСУ, Нацгвардії, Нацполіції, ДСНС, ДП "Антонов" і держав-партнерів.

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Дійство обіцяє бути захоплюючим

24 серпня у повітря здіймуться:

вертольоти Мі-8, Мі-24 та Мі-14;

багатофункціональні французькі вертольоти EC-225 LP ДСНС та НГУ, прикордонні патрульні літаки DA-42;

легендарні модернізовані військово-транспортні літаки Ан-26, Ан-32. Ан-70 та Ан-72. Крім того, над Хрещатиком летітиме і найбільш важковозний літак у світ – Ан-225 "Мрія". На його рахунку – понад 240 світових рекордів;

у повітряному просторі з'явиться і важкий військово-транспортний літак Іл-76 у супроводі багатоцільових винищувачів Су-27.

Водночас від міжнародних партнерів участь братимуть літальні апарати UH-60, BlackHawk, C-27JSpartan, "Еврофайтер", "Тайфун".



Яку авіацію залучать до параду / Інфографіка Армія Inform

Механізована колонна матиме не менш вражаючий вигляд. До неї залучать найкращі зразки українського виробництва. Хрещатиком проїдуть бронетранспортери, бронеавтомобілі, бойові машини піхоти, підрозділ панцирників.

Візьмуть участь у цьогорічному військовому Параді бойові машини реактивної артилерії "Град" та реактивна система залпового вогню "Вільха". Пройде центральною вулицею столиці й зведений розвідувальний підрозділ, озброєний вітчизняними безпілотними авіаційними комплексами та ударним безпілотним авіаційним комплексом "Байрактар".

Винищувачі МіГ-29 з сигнальними ракетами та димами кольору Державного Прапора України завершать урочистий парад.



Механізована колона буде не менш вражаючою / Інфографіка Армія Inform

Участь у параді братимуть і малі броньовані артилерійські катери "Костопіль", "Бердянськ", "Нікополь" та десантні катери "Сватове", "Малин" і "Станіслав".

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Зверніть увагу! Катер "Бердянськ", який у листопаді 2018 році потрапив у полон Росії, раніше частково відремонтували. У 2020 році судно успішно спустили на воду.