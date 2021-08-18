Це доволі динамічне відео, яке захоплює з перших секунд. У ньому, зокрема, показують прохід бойових катерів Дніпром та висадку десанту на берег.
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Коли і де буде річковий парад
Річковий парад відбудеться 24 серпня о 14:00 поруч з Трухановим островом й Річковим вокзалом.
Підготовка екіпажів катерів до урочистих заходів: відео
Річковий парад на День Незалежності – які катери можна побачити
- Від прикордонної служби будуть представлені два катери Safe Boat 27 та катер проєкту UMS-1000 Морської охорони ДПСУ.
- ВМС України на параді покажуть три малих броньованих артилерійських катери проєкту Гюрза-М: "Бердянськ", "Нікополь", "Коростень".
- Крім них Дніпром пройде десантний катер "Сватове", два 11-метрових і два 7-метрових човни Willard.
Що буде окрім параду на Дніпрі
У парадах до Дня Незалежності візьмуть участь понад 5 000 українських військовослужбовців, 100 літальних апаратів, 400 одиниць озброєння і техніки ЗСУ. Також анонсовано демонстрацію нових зразків озброєння і техніки.
Парад пройде на вулиці Хрещатик за участю трьох колон: пішої, повітряної і механізованої. Також під час параду запустять артилерійський салют на Трухановому острові.