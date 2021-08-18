Доки колони танків, КРАЗів, БМП та БТРів рухалися в напрямку центру, на вулиці Льва Толстого вже почали останні підготовки техніки для проїзду Хрещатиком.

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Також у центрі почали збиратися бійці різних видів військ.

Дивіться відео з бійцями морської піхоти перед початком репетиції параду у Києві:

Майже всі центральні вулиці столиці оточили поліцейські, які забезпечують порядок на час проведення заходу. Продовжуватиметься репетиція щонайменше до 22:00. Зняти обмеження проїзду обіцяють до 00:00 18 серпня.



У Києві перекрили майже всі центральні вулиці / Фото Валентини Поліщук для 24 каналу

Неподалік від Цирку очевидці зняли на відео проїзд колони танків. Техніка зупинилася на перехресті вулиць Богдана Гаврилишина, Коперника, Рибалка та Довнар-Запольського.

Дивіться відео проїзду танків проспектом Перемоги у Києві: