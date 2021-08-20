Наши воины активно готовятся к масштабному действу, проводя репетиции каждый день. Очевидцы обнародовали в сети видеозапись одной из таких "тренировок".

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"Путин – х**ло" – четко и уверенно

Офицер ВСУ Анаталий Штефан с позывным "Штирлиц" в своем телеграм-канале акцентировал внимание на моменте, где наши военные напоминают, кем на самом деле является президент России Путин.

"Слава Украине! – Героям слава!", "Слава нации – смерть врагам!", "Украина – превыше всего!", "Путин – х**ло!", "Вместе и до конца!",

– скандировали защитники Украины.

Киевляне, которые наблюдали за репетицией, с восторгом отреагировали и аплодировали нашим воинам.

"Четко и уверенно", – подписал пост Анаталий Штефан. Кроме этого, он обнародовал еще один ролик, под которым передал привет пропагандистке Кремля Ольге Скабеевой.

Обратите внимание! Песня "Путин – х**ло" впервые прозвучала на футбольном матче еще в марте 2014 года. С тех пор в России всемирно признанный хит каждый раз вызывает приступы истерики.

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