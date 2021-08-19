Одиозная ведущая пропагандистских программ Ольга Скабеева назвала это оскорблением всего русского народа. На обсуждение вдохновенного исполнения песни выделили эфир программы.

Напомним Украинские военные на репетиции парада спели "Путин ху*ло": эффектное видео

Реакция россиян на "Путин – х*йло" от военных

В сети 18 августа появилось видео репетиции парада к 30 годовщине Независимости Украины. В записях украинские военные маршируют песню "Путин ху*ло".

Украинский "Талибан", так можно теперь называть соседнее государство, пробил новое дно,
– с ходу начала эфир Скабеева.

Кстати, что касается "Талибана", то это высказывание от Скабеевой выглядит неоднозначно. Ведь Россия братается с талибами и заявила, что имеет с ними хорошие отношения.

Скабеева заявила: если этих украинцев не накажут публично, то "украинско-российским отношениям хана". Пропагандистка самоуверенно пригрозила: если эту кричалку используют на параде, то "будут последствия".

Между тем автор сообщения отмечает: военные обязательно исполнят этот хит на параде.

Конечно будем, даже не сомневайтесь! Ярко запылало на рассее,
– заметил военный Анатолий Штефан.

Репетиция парада на День Независимости

  • Днем 18 августа в Киеве начали перекрывать дороги, чтобы обеспечить проезд колоннам техники. Именно на этот день запланировали генеральную репетицию парада ко Дню Независимости.
  • Почти все центральные улицы столицы оцепили полицейские, которые обеспечивали порядок.
  • Парад одновременно репетировали на суше, в реке Днепр и в воздухе. Привлечена вся техника, которая будет использована на 24 августа.
  • Впрочем, не обошлось и без инцидентов. Мужчина пытался проехать к перекрытой из-за репетиции парада зоне и размахивал пистолетом перед полицейскими.