Одиозная ведущая пропагандистских программ Ольга Скабеева назвала это оскорблением всего русского народа. На обсуждение вдохновенного исполнения песни выделили эфир программы.
Напомним Украинские военные на репетиции парада спели "Путин ху*ло": эффектное видео
Реакция россиян на "Путин – х*йло" от военных
В сети 18 августа появилось видео репетиции парада к 30 годовщине Независимости Украины. В записях украинские военные маршируют песню "Путин ху*ло".
Украинский "Талибан", так можно теперь называть соседнее государство, пробил новое дно,
– с ходу начала эфир Скабеева.
Кстати, что касается "Талибана", то это высказывание от Скабеевой выглядит неоднозначно. Ведь Россия братается с талибами и заявила, что имеет с ними хорошие отношения.
Скабеева заявила: если этих украинцев не накажут публично, то "украинско-российским отношениям хана". Пропагандистка самоуверенно пригрозила: если эту кричалку используют на параде, то "будут последствия".
Между тем автор сообщения отмечает: военные обязательно исполнят этот хит на параде.
Конечно будем, даже не сомневайтесь! Ярко запылало на рассее,
– заметил военный Анатолий Штефан.
Репетиция парада на День Независимости
- Днем 18 августа в Киеве начали перекрывать дороги, чтобы обеспечить проезд колоннам техники. Именно на этот день запланировали генеральную репетицию парада ко Дню Независимости.
- Почти все центральные улицы столицы оцепили полицейские, которые обеспечивали порядок.
- Парад одновременно репетировали на суше, в реке Днепр и в воздухе. Привлечена вся техника, которая будет использована на 24 августа.
- Впрочем, не обошлось и без инцидентов. Мужчина пытался проехать к перекрытой из-за репетиции парада зоне и размахивал пистолетом перед полицейскими.