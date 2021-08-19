Одиозная ведущая пропагандистских программ Ольга Скабеева назвала это оскорблением всего русского народа. На обсуждение вдохновенного исполнения песни выделили эфир программы.

Напомним Украинские военные на репетиции парада спели "Путин ху*ло": эффектное видео

Реакция россиян на "Путин – х*йло" от военных

В сети 18 августа появилось видео репетиции парада к 30 годовщине Независимости Украины. В записях украинские военные маршируют песню "Путин ху*ло".

Украинский "Талибан", так можно теперь называть соседнее государство, пробил новое дно,

– с ходу начала эфир Скабеева.

Кстати, что касается "Талибана", то это высказывание от Скабеевой выглядит неоднозначно. Ведь Россия братается с талибами и заявила, что имеет с ними хорошие отношения.

Скабеева заявила: если этих украинцев не накажут публично, то "украинско-российским отношениям хана". Пропагандистка самоуверенно пригрозила: если эту кричалку используют на параде, то "будут последствия".

Напомним. Хит "Путин – х*йло" стал мемом и одновременно одной из массовых традиций для украинцев. Впервые его использовали в 2014 году, когда началась война на Донбассе. С тех пор этой песней украинцы выражают негативное отношение к Путину и его политике. Например, последнее масштабное исполнение этого хита состоялось во время игры сборных Украины и Северной Македонии в Бухаресте на стадионе.

Между тем автор сообщения отмечает: военные обязательно исполнят этот хит на параде.

Конечно будем, даже не сомневайтесь! Ярко запылало на рассее,

– заметил военный Анатолий Штефан.