Одіозна ведуча пропагандистських програм Ольга Скабєєва назвала це образою усього російського народу. На обговорення натхненного виконання пісні виділили ефір програми.

Нагадаємо Українські військові на репетиції параду заспівали "Путін ху*ло": ефектне відео

Реакція росіян на "Путін – х*йло" від військових

У мережі 18 серпня з'явилося відео репетиції параду до 30 річниці Незалежності України. У записах українські військові марширують пісню "Путін ху*ло".

Український "Талібан", так можна тепер називати сусідню державу, пробив нове дно,

– з ходу почала ефір Скабєєва.

До речі, щодо "Талібану", то це висловлення від Скабєєвої виглядає неоднозначно. Адже Росія братається з талібами і заявила, що має з ними хороші відносини.

Скабєєва заявила: якщо цих українців не покарають публічно, то "українсько-російським відносинам хана". Пропагандистка самовпевнено пригрозила: якщо цю кричалку використають на параді, то "будуть наслідки".

Нагадаємо. Хіт "Путін – х*йло" став мемом і водночас однією із масових традицій для українців. Уперше його використали у 2014 році, коли почалася війна на Донбасі. Відтоді цією піснею українці висловлюють негативне ставлення до Путіна та його політики. Наприклад, останнє масштабне виконання цього хіта відбулося під час гри збірних України та Північної Македонії у Бухаресті на стадіоні.

Тим часом автор допису зазначає: військові обов'язково виконають цей хіт на параді.

Авжеж будемо, навіть не сумнівайтеся! Яскраво запалало на рассєї,

– зауважив військовий Анатолій Штефан.