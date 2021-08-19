Одіозна ведуча пропагандистських програм Ольга Скабєєва назвала це образою усього російського народу. На обговорення натхненного виконання пісні виділили ефір програми.
Нагадаємо Українські військові на репетиції параду заспівали "Путін ху*ло": ефектне відео
Реакція росіян на "Путін – х*йло" від військових
У мережі 18 серпня з'явилося відео репетиції параду до 30 річниці Незалежності України. У записах українські військові марширують пісню "Путін ху*ло".
Український "Талібан", так можна тепер називати сусідню державу, пробив нове дно,
– з ходу почала ефір Скабєєва.
До речі, щодо "Талібану", то це висловлення від Скабєєвої виглядає неоднозначно. Адже Росія братається з талібами і заявила, що має з ними хороші відносини.
Скабєєва заявила: якщо цих українців не покарають публічно, то "українсько-російським відносинам хана". Пропагандистка самовпевнено пригрозила: якщо цю кричалку використають на параді, то "будуть наслідки".
Тим часом автор допису зазначає: військові обов'язково виконають цей хіт на параді.
Авжеж будемо, навіть не сумнівайтеся! Яскраво запалало на рассєї,
– зауважив військовий Анатолій Штефан.
Репетиція параду на День Незалежності
- Удень 18 серпня у Києві почали перекривати дороги аби забезпечити проїзд колонам техніки. Саме на цей день запланували генеральну репетицію параду до Дня Незалежності.
- Майже всі центральні вулиці столиці оточили поліцейські, які забезпечували порядок.
- Парад одночасно репетирували на суші, у річці Дніпро і в повітрі. Залучена уся техніка, яка буде використана на 24 серпня.
- Втім не обійшлося і без інцидентів. Чоловік намагався проїхати до перекритої через репетицію параду зони та розмахував пістолетом перед поліцейськими.