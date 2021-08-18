Инцидент произошел 18 августа около 17:40 в центре Киева. Как отметили очевидцы, владелец иномарки хотел проехать по улице Саксаганского несмотря на установленные конусы и наличие патрульных полицейских.

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Мужчина якобы вышел из машины и достал оружие.

Отвезли в райотдел

По словам свидетелей, водитель иномарки вел себя неадекватно. После остановки он выбежал из машины и достал пистолет.

Полицейские на это отреагировали довольно быстро. За считанные секунды злоумышленник оказался на асфальте.

Усилиями 4 патрульных на него надели наручники.

Кроме того, лицом в асфальт положили пассажира машины.

После задержания нарушителя спокойствия отвезти в участок полиции. Как именно квалифицировали инцидент правоохранители, неизвестно. В отделе коммуникации полиции Киева на звонки 24 канала не отвечают.

Смотрите видео задержания мужчины с оружием в центре Киева: