Інцидент стався 18 серпня близько 17:40 у центрі Києва. Як зазначили очевидці, власник іномарки хотів проїхати вулицею Саксаганського попри встановлені конуси та наявність патрульних поліцейських.

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Чоловік нібито вийшов з машини та дістав зброю.

Відвезли до райвідділку

За словами свідків, водій іномарки поводився неадекватно. Після зупинки він вибіг з машини та дістав пістолет.

Поліцейські на це відреагували досить швидко. За лічені секунди зловмисник опинився на асфальті.

Зусиллями 4 патрульних на нього вдягнули кайданки.

Крім того, обличчям в асфальт поклали пасажира автівки.

Після затримання порушника спокою відвезти до відділку поліції. Як саме кваліфікували інцидент правоохоронці, невідомо. У відділі комунікації поліції Києва на дзвінки 24 каналу не відповідають.

Дивіться відео затримання чоловіка зі зброєю у центрі Києва: