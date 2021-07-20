Такую информацию обнародовали три российских издания – "Медиазона", "Медуза" и "Холод". Они провели совместное расследование.

К теме Мы все больше отдаляемся от завершения пандемии, – ВОЗ

Количество больных COVID-19 может быть в разы выше, – СМИ

В совместном исследовании журналистов говорится, что в реестре Министерства здравоохранения страны, который создали для отслеживания числа зараженных COVID-19 – более 29 миллионов записей. Это в 5 раз превышает официальную статистику властей. Ведь по ней переболели всего 6 миллионов человек.

Чтобы понять истинное количество заболевших, журналисты изучили сертификаты россиян:

тех, которые переболели COVID-19;

и сертификаты о вакцинации от инфекции.

Номер сертификата о перенесенной болезни состоит из 16 цифр. Расследователи выяснили, что последние 8 цифр являются уникальным номером переболевших.

Источник журналистов в Минздраве подтвердил информацию

Издание "Медуза" рассказало, что их собеседник из регионального Минздрава подтвердил, что "порядковый номер в реестре указывается общее количество зарегистрированных больных". Также сообщили, что в этих списках есть люди и с пневмонией, но какое их число – неизвестно.

В Росстат, который ранее предоставлял статистику по количеству больных пневмонией, журналистам ответили, что больше не получают от Минздрава эти цифры. Мол, если у людей не подтвердился диагноз COVID, их удаляют из реестра и номер присваивается новому больному.

В Минздраве и федеральном оперативном штабе опровергли данные и заявили, что "29 миллионов – это может быть число россиян, которые на 9 июля получили первую дозу вакцины против COVID".

Однако журналисты пояснили, что в сертификатах о вакцинации и сертификатах о болезнях – разные порядковые номера.

"Если, считать, что номер сертификата переболевших ближе всего показывает количество больных ковидом в стране, то показатель 29 миллионов больных вывел бы Россию на третье место в мире по абсолютному количеству случаев коронавируса. В пересчете на миллион жителей страна поднялась бы с 85 места на 1, опередив даже Андорру и Сейшелы", – рассказали журналисты "Медузы".

Обратите внимание! По состоянию на 15 июля в России смертность от COVID-19 бьет рекорды несколько дней подряд. 13 июля зафиксировали 780 летальных исходов. Больше всего пациентов умерло в Санкт-Петербурге – 108 и в Москве – 101.

Последние цифры по коронавирусу в России