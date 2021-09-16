Через самоізоляцію Путін не взяв участь у саміті Шанхайської організації співпраці і Організації Договору про колективну безпеку у Душанбе.

Тим часом Хотіли сина Путіна: парі з Швеції заборонили називати дитину на честь глави Кремля

Мовиться про кілька десятків випадків коронавірусу

Це пов'язане з тим, що у найближчому оточенні виявлені випадки захворювання на коронавірус. Це не один, не два, а кілька десятків людей,

– розповів Володимир Путін по відеозв'язку.

Ба більше, з одним з хворих на коронавірус він працював у "безпосередній близькості". При цьому ця людина – вже була вакцинована і захворіла через три дні після ревакцинації.

Путін каже, що в нього високий рівень антитіл

Це природний експеримент – подивимося, як реально спрацює на практиці "Супутник V",

– переконує Путін.

Президент Росії повідомив, що титри антитіл у нього після вакцинації російським препаратом – високі.

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Важливо! Раніше речник Путіна Дмитро Пєсков запевнив, що Путін – абсолютно здоровий. Проте рупор Кремля не уточнив, як президент братиме участь у голосуванні за Держдуму, яке відбудеться вже 17 вересня.

Що відомо про коронавірус в оточенні: