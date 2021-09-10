По правилам, шведские родители должны сообщить имена своих новорожденных детей в налоговое агентство Skatteverket. Именно там пара и получила отказ.
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Под запретом не только "Владимир Путин"
Согласно шведским правилам, имена не должны быть оскорбительными или представлять опасность для носителя. Также не допускают и имена, которые слишком похожи на фамилии.
Подробная причина налогового органа непонятна, хоть подобные отклонения бывают часто. Ранее власти не давали разрешения на такие необычные имена, как: Форд, Аллах, Пилзнер, Q и другие.
Как можно называть детей в Украине: коротко
- В Украине родители могут назвать ребенка так, как захотят. В украинском законодательстве нет ограничений.
- Лицо, достигшее 16 лет, имеет право по своему усмотрению изменить свое имя, фамилию и отчество. С 14 лет – с согласия родителей.
- Если же один из родителей умер, его признали недееспособным, лишили родительских прав, то согласие дает другой. Также его может предоставить опекун.
- Детский омбудсмен Николай Кулеба, несмотря на демократические законы, настаивал, что имена должны выбирать в пределах здравого смысла.
- На Закарпатье в июне 2020 года новорожденного ребенка назвали Зеленский. Также были случаи, когда детей назвали Януковичем, Иисусом и даже Евромайданом.