Ужгородская семья ромов, которая назвала своего ребенка Зеленским, приглашает президента Украины стать их кумом. Мальчик родился 23 марта 2020 года. Необычное имя для ребенка выбрала его мама.

Почему именно так назвали ребенка – читайте в эксклюзивном материале 24 канала.

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Матери всегда нравился Зеленский

Дьопйош Зеленский Евгеньевич – именно так зовут трехмесячного малыша. Он живет на окраине Ужгорода в лагере ромов. Мама Зеленского фанатеет от шестого президента, пересмотрела все фильмы и программы с его участием – потому в его честь назвали сына.

"Мне всегда нравился Зеленский, даже когда не был президентом. Все его кино, шоу – все смотрела. Когда спрашивают, почему так назвала, говорю: вот так хотела и все", – рассказала мама мальчика по имени Зеленский Магдалина Дьопйош.

Хотя имя и не привычное, но проблем с регистрацией не было. Свидетельство о рождении оформили легко. Пока малыша не крестили – ждут завершения карантина. Крестным отцом приглашают стать самого Владимира Зеленского.

Мы хотим позвать его, чтобы он был крестным отцом. Надеемся, что придет. Но мы слышали, что заболела жена. Мы все желаем ей выздороветь быстрее!

– отметила Магдалина Дьопйош.

Мама мальчика по имени Зеленский Магдалина Дьопйош / Фото 24 канал

Что известно о семье мальчика

У ребенка еще пятеро братьев и сестер, отец мальчика с ними не живет. То, что в лагере родился Зеленский – порадовало всех соседей. Они уже зовут его "господин Зеленский" и убеждены, что он станет известным человеком.

"Я вижу, что мать умная, то и дети должны быть похожи на маму. Будет что-то из него, точно", – прокомментировала соседка Мария.

В последние несколько дней в лагере "бум", все приезжают посмотреть на Зеленского Евгеньевича. Больше всего радуются гостям местные дети. Говорят, что имеют своего Зеленского.

У ребенка еще пятеро братьев и сестер / Фото 24 канал

В соседнем лагере живет Янукович

В соседнем лагере живет Янукович. 11 лет назад родился мальчик, которого назвали в честь президента, который впоследствии бежал в Ростов.

"Что будет, когда Янукович встретится с Зеленским? А что может быть? Точно будут играться, будут играть в карты", – сказала мама мальчика по имени Зеленский.

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Мальчик по имени Янукович / Фото "Общественное"

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