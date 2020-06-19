В поселке Среднее на Закарпатье живет 10-летний мальчик с именем Янукович. Его назвали в честь президента-беглеца. Мальчик менять имя не планирует.

Как живет закарпатский Янукович

10-летний мальчик с именем Янукович подрастает в Среднем Ужгородского района, пишет в фейсбуке "Общественное".

К теме На Закарпатье новорожденного ребенка назвали Зеленский фото, видео

Ходит в 4-й класс, любит писать и играть в футбол,

– говорится в сообщении.

Имя свое мальчик не планирует менять.

Как известно, его назвали так в честь президента-беглеца Виктора Януковича. Мама ребенка объясняет свой выбор тем, что очень хотела, чтобы Янукович победил на выборах в 2010 году.

Мальчик по имени Янукович живет в поселке Среднее на Закарпатье / Фото "Общественного"

Парень не планирует менять имя / Фото "Общественного"

Закарпатский Янукович с семьей / Фото "Общественного"

Мальчик в 2013 году / Фото Mukachevo.net

К слову, это не единственный случай в Закарпатье, когда родители выбирают для ребенка имя в честь президента.

Мальчика назвали Зеленским

На Закарпатье мальчика назвали Зеленский, вероятно, в честь президента Владимира Зеленского. Он родился 23 марта 2020 в семье цыган, у него есть 5 братьев и сестер. Фамилия у ребенка - Дьопйош.

Какие еще необычные имена выбрали родители на Закарпатье в 2020