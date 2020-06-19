Как на Закарпатье живет 10-летний мальчик по имени Янукович: фото
В поселке Среднее на Закарпатье живет 10-летний мальчик с именем Янукович. Его назвали в честь президента-беглеца. Мальчик менять имя не планирует.
Как живет закарпатский Янукович
10-летний мальчик с именем Янукович подрастает в Среднем Ужгородского района, пишет в фейсбуке "Общественное".
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Ходит в 4-й класс, любит писать и играть в футбол,
– говорится в сообщении.
Имя свое мальчик не планирует менять.
Как известно, его назвали так в честь президента-беглеца Виктора Януковича. Мама ребенка объясняет свой выбор тем, что очень хотела, чтобы Янукович победил на выборах в 2010 году.
Мальчик по имени Янукович живет в поселке Среднее на Закарпатье / Фото "Общественного"
Парень не планирует менять имя / Фото "Общественного"
Закарпатский Янукович с семьей / Фото "Общественного"
Мальчик в 2013 году / Фото Mukachevo.net
К слову, это не единственный случай в Закарпатье, когда родители выбирают для ребенка имя в честь президента.
Мальчика назвали Зеленским
На Закарпатье мальчика назвали Зеленский, вероятно, в честь президента Владимира Зеленского. Он родился 23 марта 2020 в семье цыган, у него есть 5 братьев и сестер. Фамилия у ребенка - Дьопйош.
Какие еще необычные имена выбрали родители на Закарпатье в 2020
- Среди мальчиков - Демьян, Леонард, Ян, Самеуль, Себастиан, Жан, Прокоп, Вогнедар, Зеленский.
- Среди девочек - Алиса, Оливия, Элина, Маргарита, Элиф, Амелия, Ванесса и Глория.