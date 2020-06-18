На Закарпатье новорожденного ребенка назвали Зеленский
Украинцы все чаще используют уникальные имена для своих детей. На Закарпатье мальчика назвали Зеленский, вероятно, в честь президента Владимира Зеленского.
В течение 5 месяцев 2020 года на Закарпатье зарегистрировали 5 398 новорожденных, сообщает пресс-служба Юго-Западного межрегионального управления Министерства юстиции.
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Какие имена выбирали родители на Закарпатье
Самыми распространенными именами для мальчиков в мае стали:
- Матвей,
- Александр,
- Максим,
- Давид,
- Богдан,
- Даниил,
- Ярослав.
Самые распространенные девичьи имена:
- Анна,
- Софья,
- Полина,
- Юлия,
- Ева,
- Николь.
Какие необычные имена выбрали родители
Родители также отдавали предпочтение редкоупотребляемым именам.
- Среди мальчиков – Демьян, Леонард, Ян, Самеуль, Себастиан, Жан, Прокоп, Огнедар, Зеленский.
- Среди девочек – Алиса, Оливия, Элина, Маргарита, Элиф, Амелия, Ванесса и Глория.