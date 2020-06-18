На Закарпатті новонароджену дитину назвали Зеленський
Українці все частіше використовують унікальні імена для своїх дітей. На Закарпатті хлопчика назвали Зеленський, ймовірно, в честь президента Володимира Зеленського.
Упродовж 5 місяців 2020 року на Закарпатті зареєстрували 5 398 новонароджених, повідомляє пресслужба Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.
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Які імена обирали батьки на Закарпатті
Найпоширенішими іменами для хлопчиків у травні стали:
- Матвій,
- Олександр,
- Максим,
- Давид,
- Богдан,
- Даніїл,
- Ярослав.
Найпоширеніші дівчачі імена:
- Анна,
- Софія,
- Поліна,
- Юлія,
- Єва,
- Ніколь.
Які незвичні імена обрали батьки
Батьки також надавали перевагу рідковживаним іменам.
Серед хлопчиків – Дем’ян, Леонард, Ян, Самеуль, Себастіан, Жан, Прокоп, Вогнедар, Зеленський. Серед дівчаток – Аліса, Олівія, Еліна, Маргарита, Еліф, Амелія, Ванесса та Глорія.