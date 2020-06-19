У селищі Середнє на Закарпатті живе 10-річний хлопчик з іменем Янукович. Його назвали на честь президента-втікача. Хлопчик змінювати ім'я не планує.

Як живе закарпатський Янукович

10-річний хлопчик з іменем Янукович підростає в Середньому Ужгородського району, пише у фейсбуці "Суспільне".

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Ходить до 4-го класу, любить писати і грати футбол,

– йдеться у повідомленні.

Ім’я своє хлопчик не планує змінювати.

Як відомо, його назвали так на честь президента-втікача Віктора Януковича. Мама дитини пояснює свій вибір тим, що дуже хотіла, аби Янукович переміг на виборах у 2010 році.



Хлопчик на імя Янукович живе у селищі Середнє на Закарпатті / Фото "Суспільного"



Хлопець не планує змінювати ім’я / Фото "Суспільного"



Закарпатський Янукович зі сім’єю / Фото "Суспільного"



Хлопчик у 2013 році / Фото Mukachevo.net

До слова, це не єдиний випадок на Закарпатті, коли батьки обирають для дитини ім’я на честь президента.

Хлопчика назвали Зеленським

На Закарпатті хлопчика назвали Зеленський, ймовірно, на честь президента Володимира Зеленського. Він народився 23 березня 2020 року у сім'ї ромів, у нього є 5 братів та сестер. Прізвище у дитини – Дьопйош.

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