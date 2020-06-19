Ужгородська родина ромів, яка назвала свою дитину Зеленським, запрошує президента України стати їхнім кумом. Хлопчик народився 23 березня 2020 року. Незвичне ім'я для дитини вибрала його мама.

Чому саме так назвали дитину – читайте в ексклюзивному матеріалі 24 каналу.

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Матері завжди подобався Зеленський

Дьопйош Зеленський Євгенович – саме так звати тримісячного малюка. Він живе на окраїні Ужгорода у таборі ромів. Мама Зеленського фанатіє від шостого президента, передивилась усі фільми та програми за його участі – тому на його честь назвала сина.

"Мені завжди подобався Зеленський, навіть коли не був президентом. Всі його кіно, шоу – все дивилася. Коли питають, чому так назвала, кажу: от так хотіла і все",

– розповіла мама хлопчика на ім'я Зеленський Магдалина Дьопйош.

Хоч ім'я і не звичне, але проблем із реєстрацією не було. Свідоцтво про народження оформили легко. Поки що малюка не хрестили – чекають завершення карантину. Хресним батьком запрошують стати самого Володимира Зеленського.

Ми хочемо покликати його, аби він був хресним батьком. Сподіваємося, що прийде. Але ми чули, що захворіла його жінка. Ми усі бажаємо їй одужати швидше!

– наголосила Магдалина Дьопйош.



Мама хлопчика на ім'я Зеленський Магдалина Дьопйош / Фото 24 канал

Що відомо про родину хлопчика

Дитина має ще п'ятеро братів та сестер, батько хлопчика з ними не живе. Те, що в таборі народився Зеленський – потішило усіх сусідів. Вони уже звуть його "пан Зеленський" і переконані, що він стане відомою людиною.

"Я бачу що мати розумна, то і діти мають бути схожі на маму. Буде щось із нього, точно", – прокоментувала сусідка Марія.

В останні кілька днів у таборі "бум", усі приїздять подивитися на Зеленського Євгеновича. Найбільше тішаться гостям тамтешні діти. Кажуть, що мають свого Зеленського.



Дитина має ще п'ятеро братів та сестер / Фото 24 канал

В сусідньому таборі живе Янукович

У сусідньому таборі живе Янукович. 11 років тому народився хлопчик, якого назвали на честь президента, який згодом втік до Ростова.

"Що буде коли Янукович зустрінеться із Зеленським, то що буде? А що може бути? Точно будуть гратися, будуть грати в карти", – сказала мама хлопчика на ім'я Зеленський.

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Хлопчик на ім'я Янукович / Фото "Суспільне"

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