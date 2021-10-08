У коментарях до допису Пташника у фейсбуці опублікували й карту з іншого додатку – Spotify (шведський сервіс потокового аудіо в інтернеті). Там також Крим не позначений українським.
Радимо перечитати Одразу два скандали з картою України та Кримом – в українській Вікіпедії та інстаграмі JBL
В Apple знову малюють карту України без Криму
Apple Music for Artists – це додаток, створений для виконавців. Його можна використовувати для розширення аудиторії. Зокрема, виконавець може відкрити мапу світу, а на ній побачити статистику прослуховування своїх композицій.
Так от, саме на цій мапі Україна зображена без окупованого Росією Криму.
На це звернув у фейсбуці увагу Макс Пташник (за даними сайту Bestmusic – "один із найяскравіших представників нової школи незалежної україномовної сцени").
За словами артиста, він відчуває сум через те, що на карті України від Apple не бачить Криму.
Карта України у профілі Apple Music for Artists / Фото зі сторінки Пташника у фейсбуці
Інші користувачі помітили таку ж карту в інтернет-сервісі для прослуховування музики Spotify, і опублікували її у коментарях до допису артиста.
Україна без Криму у карті в Spotify / Фото опублікував Олексій Левицький
Apple вже потрапляла у гучний скандал з картою України без Криму
- У листопаді 2019 року в Росії заявили, що Apple визнала окупований Крим російським.
- І дійсно, користувачі продукції Apple у програмі "Карти" бачили півострів не частиною України.
- В МЗС України тоді звернулися до компанії Apple, що там надали роз'яснення.
- А разом із тим і закликали виправити цю помилку.
- Реагуючи на скандал, Apple вирішила провести аудит політики позначення "спірних територій".
- Наразі міста в Криму, якщо шукати їх у додатку "Карти" від Apple, позначені як українські.
Повний текст допису Макса Пташника у фейсбуці:
Ох, друзі, я не з тих людей, хто за щось сильно робить шуму чи щось в тому роді, але: є для виконавців сервіс Apple Music for Artists, там можна подивитись статистику і все таке. Так от який вигляд має мапа України там. Затегайте якихось журналістів чи що. Сум.