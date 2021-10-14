Попри постійну підтримку всім цивілізованим світом територіальної цілісності України, інциденти з картами без українського Криму продовжують траплятися.

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"Карта" України без Криму

На сайті "Американські друзі єврейської громади Києва" з'явилася "карта" України, однак до її складу чомусь забули включити Кримський півострів, який хоча й тимчасового окупований Росією, та все український.

Такою зобразили Україну на сайті "Американські друзі єврейської громади Києва" / Скриншот

Довідка. "Американські друзі єврейської громади Києва" – некомерційна організація, яка займається підтримкою євреїв Києва.

Інші випадки зображення карти України без Криму