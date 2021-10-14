Несмотря на постоянную поддержку всем цивилизованным миром территориальной целостности Украины, инциденты с картами без украинского Крыма продолжают случаться.

Читайте также В одном из приложений Apple снова заметили карту Украины без Крыма

"Карта" Украины без Крыма

На сайте "Американские друзья из еврейской общины Киева" появилась "карта" Украины, однако в ее состав почему-то забыли включить Крымский полуостров, который хотя и временного оккупирован Россией, но все же украинское.



Такой изобразили Украину на сайте "Американские друзья еврейской общины Киева" / Скриншот

Справка. "Американские друзья еврейской общины Киева" – некоммерческая организация, которая занимается поддержкой евреев Киева.

Другие случаи изображения карты Украины без Крыма