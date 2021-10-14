Несмотря на постоянную поддержку всем цивилизованным миром территориальной целостности Украины, инциденты с картами без украинского Крыма продолжают случаться.
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"Карта" Украины без Крыма
На сайте "Американские друзья из еврейской общины Киева" появилась "карта" Украины, однако в ее состав почему-то забыли включить Крымский полуостров, который хотя и временного оккупирован Россией, но все же украинское.
Такой изобразили Украину на сайте "Американские друзья еврейской общины Киева" / Скриншот
Другие случаи изображения карты Украины без Крыма
- В начале октября стало известно, что приложения Apple Music for Artists (для музыкантов) карту Украины показывают без Крыма. На это обратил внимание один из его пользователей Макс Пташник.
- В конце июля перед началом Олимпийских игр в Токио на официальном сайте Олимпиады границы Украины изобразили с отделенным Крымом.
- В начале июля в украиноязычной версии Википедии заметили карту России с украинским Крымом. А в инстаграме на странице, которая представляла себя как официальное представительство JBL – карту Украины без Крыма и Донбасса.