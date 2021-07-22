Карта Украины без Крыма возникла во всплывающем окне Olympics Cheer Zone. Там между материковой частью Украины и Крымом – граница.
Заметьте Украина не будет пересматривать геополичний вектор, – МИД о противоречивом заявление Арестовича
В МИД выясняют ситуацию
В комментарии 24 каналу пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко рассказал, что им известно о ситуации. Сейчас в ведомстве разбираются.
МИД поручил посольствам Украины в Швейцарии и Японии разобраться в этой ситуации, – заявил Николенко.
Также в министерстве заверили, что сейчас это единственная информация по инциденту.
Что известно о карте Украины на сайте Олимпиады
- На официальном сайте Олимпийских игр-2020 в Токио изображены границы Украины, где Крым отделен границей от материковой части. Там есть предел.
- Это заметно во всплывающем окне Olympics Cheer Zone при переходе на страницу, посвященную истории выступлений Украины на Олимпиадах.
- Кстати, Олимпийские игры состоятся в Токио с 23 июля по 8 августа. Украину на Олимпиаде в Токио будут представлять 157 атлетов в 25 видах спорта.