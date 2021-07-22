Карта України з відділеним Кримом виникла у спливаючому вікні Olympics Cheer Zone. Там між материковою частиною України і Кримом – межа.
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У МЗС з'ясовують ситуацію
У коментарі 24 каналу прессекретар українського МЗС Олег Ніколенко розповів, що їм відомо про ситуацію. Наразі у відомстві розбираються.
МЗС доручило посольствам України у Швейцарії та Японії розібратися в цій ситуації, – заявив Ніколенко.
Також у міністерстві запевнили, що наразі це єдина інформація щодо інциденту.
Що відомо про карту України на сайті Олімпіади
- На офіційному сайті Олімпійських ігор-2020 у Токіо зображені кордони України, де Крим відділений кордоном від материкової частини. Там є межа.
- Це помітно у спливаючому вікні Olympics Cheer Zone при переході на сторінку, присвячену історії виступів України на Олімпіадах.
- До речі, Олімпійські ігри відбудуться у Токіо з 23 липня до 8 серпня. Україну на Олімпіаді у Токіо представлятимуть 157 атлетів у 25 видах спорту.