Україна цінує підтримку наших західних партнерів, зокрема США та ЄС, в протидії російській агресії та деокупації Криму і Донбасу. Про це заявили у Міністерстві закордонних справ, відповідаючи на суперечливу заяву Олексія Арестовича про "розворот на Схід".
До теми Якщо Захід буде дружити з Росією, Україна розвернеться на Схід, – Арестович
Таке питання навіть не розглядають
Україна робить чимало роботи для перетворення на сучасну європейську демократичну державу. Тому в нашій зовнішній політиці немає питання: Схід чи Захід.
Проте, за словами речника МЗС, це не означає, що Україна буде штучно стримувати розвиток відносин з певними країнами чи регіонами.
Для нас завжди пріоритет номер один – національний інтерес, незалежно від точки світу, де він розташований,
– сказав Ніколенко.
Тому, крім роботи над членством України в ЄС і НАТО, держава розвиває відносини з країнами інших регіонів світу, зокрема Азії, Африки, Латинської Америки.
Заява Арестовича
- Напередодні речник української делегації у Тристоронній контактній групі зробив заяву, начебто Україна може переглянути свій геополітичний вектор.
- За його словами, якщо проросійські настрої у Європі та США призведуть до ігнорування українських інтересів, держава "розвернеться на Схід".
- Під "розворотом на Схід" Арестович мав на увазі розбудову відносин з Китаєм, В'єтнамом, Туреччиною, ОАЕ, Катаром тощо.
- Згодом Арестович пояснив, що журналісти зацитували його неправильно.
- Політик стверджував, що не казав нічого про розворот української позиції, а мав на увазі, що Україна перебалансує свої інтереси, якщо їх буде здано.