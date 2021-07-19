Він наголосив, що журналісти підхопили і розтягнули його висловлювання. Однак не розглянули в повному контексті цей дискурс і наратив.

До теми Якщо Захід буде дружити з Росією, Україна розвернеться на Схід, – Арестович

Я завжди був прихильником того, що не варто судити за заголовками. Тому що вони в сучасному світі - яскраві обгортки", – підкреслив Арестович.

І додав, що не казав нічого про розворот української позиції. А мав на увазі, що Україна перебалансує свої інтереси, якщо їх буде здано. Відтак саме це було прямою відповіддю на конкретне питання журналіста.

Він пояснив, що на Заході є різні сили, на які опирається і з якими взаємодія наша країна. Втім нашими союзниками є ті з них, хто вважає, що не вдасться перетягнути Путіна на бік Заходу, аби стримувати Китай. Вони представлені як країнами, так і окремими політиками

Арестович: Китай має чи не найкращий досвід виходу з пострадянської пастки

Спікер української делегації в ТКГ відзначив, що мав на увазі вивчення досвіду країн Сходу. Наприклад, Китай – це країна, яка має величезний досвід у розв'язуванні тих проблем, які стоять перед цивілізацією. Мовиться про COVID-19, зростання економіки.

Якщо Китай будує шпиталь за 10 годин в умовах ковіду і багато енергетичних станцій, є однією з найбільш просунутих країн у галузі штучного інтелекту – нам цікавий цей досвід? Як і досвід В'єтнаму, Туреччини, Азербайджану,

– прокоментував він.

І зауважив, мовиться не про розворот, а про вивчення досвіду розв'язання питань. Адже Китай має чи не найкращий досвід виходу з пострадянської пастки, що є цікавим для України.

Арестович прокоментував заяву про "розворот України на Схід":