Он подчеркнул, что журналисты подхватили и растянули его высказывания. Но не рассмотрели в полном контексте этот дискурс и нарратив.

К теме Если Запад будет дружить с Россией, Украина развернется на Восток, – Арестович

"Я всегда был сторонником того, что не стоит судить по заголовкам. Потому что они в современном мире – яркие обертки", – подчеркнул Арестович.

И добавил, что не говорил ничего о развороте украинской позиции. А имел в виду, что Украина перебалансирует свои интересы, если они будут сданы. Потому именно это было прямым ответом на конкретный вопрос журналиста.

Он объяснил, что на Западе есть разные силы, на которые опирается и с которыми взаимодействует наша страна. Впрочем, нашими союзниками являются те из них, кто считает, что не удастся перетянуть Путина на сторону Запада, чтобы сдерживать Китай. Они представлены как странами, так и отдельными политиками

Арестович: Китай имеет чуть ли не лучший опыт выхода из постсоветской ловушки

Спикер украинской делегации в ТКГ отметил, что имел в виду изучение опыта стран Востока. Например, Китай – это страна, которая имеет огромный опыт в решении тех проблем, которые стоят перед цивилизацией. Речь идет о COVID-19, росте экономики.

Если Китай строит госпиталь за 10 часов в условиях ковида и много энергетических станций, является одной из самых продвинутых стран в области искусственного интеллекта – нам интересен этот опыт? Как и опыт Вьетнама, Турции, Азербайджана,

– прокомментировал он.

И заметил, говорится не о развороте, а об изучении опыта решения вопросов. Ведь Китай имеет едва ли не лучший опыт выхода из постсоветской ловушки, что является интересным для Украины.