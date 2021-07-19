Таку позицію у телеефірі висловив радник голови Офісу Президента та спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович. Під Сходом він мав на увазі, наприклад, Китай та ОАЕ.

До теми Меркель здала інтереси України, – Арестович про візит Зеленського і позицію Німеччини

Геополітичний вектор України може змінитися

ЄС заграє з Росією

За словами Олексія Арестовича, у ЄС немає однієї позиції щодо відносин із Росією.

Німеччина, наприклад, на державному рівні лобіює російський проєкт "Північний потік-2" (який боляче вдарить по українській економіці).

А Франція (спільно з тією ж Німеччиною) в червні взагалі хотіли ініціювати зустріч лідерів ЄС із президентом Росіє Володимиром Путіним.

Пропозиція не пройшла, бо багато лідерів країн Європи виступили категорично проти.

У США теж не все однозначно

Політична еліта США також неоднорідна щодо ставлення до Росії.

"Навіть у США в оточенні президента Байдена є люди, які хотіли б, як вони кажуть, нормалізації відносин з Росією", – сказав із цього приводу Арестович.

І додав, що "нормалізація" відносин країн Заходу з Росією може стати "дуже неприємною для України".

З огляду на попередній досвід, як швидко й акуратно Захід здав Афганістан, який він 20 років підтримував, а потім за тиждень здав,

– пояснив радник глави Офісу Президента.

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Важлива роль Китая

На думку Арестовича, саме політика щодо Китаю може стати визначальною у формуванні геополітики наступних років.

Страх деяких осіб на Заході страх перед Китаєм настільки великий, що вони хочуть перетягнути Росію на бік Заходу. Навіть ціною нав'язування Україні російського варіанту вирішення російсько-українського конфлікту,

– вважає він.

Мовляв, там переконані, що українські інтереси – це невелика ціна.

Що ж робити у такій ситуації Україні

Якщо в Європейському Союзі та Сполучених Штатах Америки вплив російських лобістів посилиться, якщо це призведе до здачі українських інтересів, то Україна просто змушена буде переорієнтувати свої інтереси на Схід.

Загальний меседж такий, як мені здається: якщо Захід захоче подружитися з Росією ціною здачі українських інтересів або значної їх частки, то ми розвернемося на Схід, і так перебалансуємо нашу позицію. Тому в міжнародній політиці Україна перебуває на межі фолу,

– підсумував Олексій Арестович.

Зверніть увагу: під "розворотом на Схід" Арестович, за його ж словами, мав на увазі розбудову відносин з Китаєм, В'єтнамом, Туреччиною, ОАЕ, Катаром тощо.

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