Політики обмінялись вітаннями з нагоди десятої річниці встановлення стратегічного партнерства між Україною та Китаєм. Водночас вони підтвердили обопільну налаштованість на його розвиток і поглиблення.

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Боротьба з пандемією COVID-19

Володимир Зеленський і Сі Цзіньпін обговорили питання боротьби з викликами, пов'язаними з пандемією COVID-19. Президент України подякував за постачання вакцин проти коронавірусу в Україну: "Ці вакцини врятували життя багатьом українцям".

Глави відзначили, що спільна боротьба з коронавірусом і співробітництво Китаю й України є живим втіленням дружби між нашими народами.

Китай – торговельно-економічний партнер України номер один у світі. І ми зацікавлені в повній реалізації потенціалу двосторонньої взаємодії, насамперед у сферах торгівлі та крупних інфраструктурних проєктів,

– сказав Володимир Зеленський.

Український лідер окремо зазначив, що, попри глобальну пандемію, товарообіг між Україною й Китаєм зростає другий рік поспіль. Це свідчить про продуктивну двосторонню співпрацю.

Співпраця України та Китаю

Володимир Зеленський наголосив на важливості участі китайських інвесторів у реалізації низки проектів з розвитку:

інфраструктури морських портів;

будівництва й модернізації доріг;

залізниць;

міської інфраструктури й муніципального господарства.

Під час розмови політики підтвердили зацікавленість у нарощуванні українського експорту до Китаю та розширенні співробітництва у переробці української сільськогосподарської продукції.

Сі Цзіньпін відзначив важливість проєкту "Велике будівництво" та висловив готовність Китаю співпрацювати на цьому напрямі.

Безвізовий режим України та Китаю

Сторони приділили увагу потенціалу співпраці в галузі торгівлі та можливості збільшення її обсягів. Володимир Зеленський висловив сподівання, що Україна може стати "містком у Європу" для китайського бізнесу.

Очільники держав обговорили важливість розвитку міжлюдських контактів між нашими країнами та домовились укласти Угоду про безвіз між Україною та Китаєм,

– додали в ОП.

Володимир Зеленський підтвердив незмінність позиції України в питанні єдиного Китаю. Зі свого боку Сі Цзіньпін підкреслив, що Китай поважає шлях незалежності, обраний українським народом, підтримує суверенітет і територіальну цілісність нашої країни.

Насамкінець. Лідери держав обмінялися запрошеннями здійснити візити у зручний час.