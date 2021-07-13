Політики обмінялись вітаннями з нагоди десятої річниці встановлення стратегічного партнерства між Україною та Китаєм. Водночас вони підтвердили обопільну налаштованість на його розвиток і поглиблення.
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Боротьба з пандемією COVID-19
Володимир Зеленський і Сі Цзіньпін обговорили питання боротьби з викликами, пов'язаними з пандемією COVID-19. Президент України подякував за постачання вакцин проти коронавірусу в Україну: "Ці вакцини врятували життя багатьом українцям".
- Глави відзначили, що спільна боротьба з коронавірусом і співробітництво Китаю й України є живим втіленням дружби між нашими народами.
Китай – торговельно-економічний партнер України номер один у світі. І ми зацікавлені в повній реалізації потенціалу двосторонньої взаємодії, насамперед у сферах торгівлі та крупних інфраструктурних проєктів,
– сказав Володимир Зеленський.
Український лідер окремо зазначив, що, попри глобальну пандемію, товарообіг між Україною й Китаєм зростає другий рік поспіль. Це свідчить про продуктивну двосторонню співпрацю.
Співпраця України та Китаю
Володимир Зеленський наголосив на важливості участі китайських інвесторів у реалізації низки проектів з розвитку:
- інфраструктури морських портів;
- будівництва й модернізації доріг;
- залізниць;
- міської інфраструктури й муніципального господарства.
Під час розмови політики підтвердили зацікавленість у нарощуванні українського експорту до Китаю та розширенні співробітництва у переробці української сільськогосподарської продукції.
Сі Цзіньпін відзначив важливість проєкту "Велике будівництво" та висловив готовність Китаю співпрацювати на цьому напрямі.
Безвізовий режим України та Китаю
Сторони приділили увагу потенціалу співпраці в галузі торгівлі та можливості збільшення її обсягів. Володимир Зеленський висловив сподівання, що Україна може стати "містком у Європу" для китайського бізнесу.
Очільники держав обговорили важливість розвитку міжлюдських контактів між нашими країнами та домовились укласти Угоду про безвіз між Україною та Китаєм,
– додали в ОП.
Володимир Зеленський підтвердив незмінність позиції України в питанні єдиного Китаю. Зі свого боку Сі Цзіньпін підкреслив, що Китай поважає шлях незалежності, обраний українським народом, підтримує суверенітет і територіальну цілісність нашої країни.