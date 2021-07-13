Политики обменялись поздравлениями по случаю десятой годовщины установления стратегического партнерства между Украиной и Китаем. В то же время они подтвердили обоюдную настроенность на его развитие и углубление.

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Борьба с пандемией COVID-19

Владимир Зеленский и Си Цзиньпин обсудили вопросы борьбы с вызовами, связанными с пандемией COVID-19. Президент Украины поблагодарил за поставку вакцин против коронавируса в Украину: "Эти вакцины спасли жизнь многим украинцам".

Главы отметили, что совместная борьба с коронавирусом и сотрудничество Китая и Украины является живым воплощением дружбы между нашими народами.

Китай – торгово-экономический партнер Украины номер один в мире. И мы заинтересованы в полной реализации потенциала двустороннего взаимодействия, прежде всего в сферах торговли и крупных инфраструктурных проектов,

– сказал Владимир Зеленский.

Украинский лидер отдельно отметил, что, несмотря на глобальную пандемию, товарооборот между Украиной и Китаем растет второй год подряд. Это свидетельствует о продуктивном двустороннем сотрудничестве.

Сотрудничество Украины и Китая

Владимир Зеленский отметил важность участия китайских инвесторов в реализации ряда проектов по развитию:

инфраструктуры морских портов;

строительства и модернизации дорог;

железных дорог;

городской инфраструктуры и муниципального хозяйства.

Во время разговора политики подтвердили заинтересованность в наращивании украинского экспорта в Китай и расширении сотрудничества в переработке украинской сельскохозяйственной продукции.

Си Цзиньпин отметил важность проекта "Большая стройка" и выразил готовность Китая сотрудничать на этом направлении.

Безвизовый режим Украины и Китая

Стороны уделили внимание потенциалу сотрудничества в области торговли и возможности увеличения ее объемов. Владимир Зеленский выразил надежду, что Украина может стать "мостом в Европу" для китайского бизнеса.

Руководители государств обсудили важность развития межчеловеческих контактов между нашими странами и договорились заключить соглашение о безвизе между Украиной и Китаем,

– добавили в ОП.

Владимир Зеленский подтвердил неизменность позиции Украины в вопросе единого Китая. Со своей стороны Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай уважает путь независимости, избранный украинским народом, поддерживает суверенитет и территориальную целостность нашей страны.

Напоследок. Лидеры государств обменялись приглашениями совершить визиты в удобное время.